Il·lusió i exigència

El teló de la temporada 2024-25 a la Lliga Endesa s’apuja aquest vespre per al MoraBanc Andorra amb la visita del Dreamland Gran Canària al Poliesportiu (20.45 h). Paït el desencís de l’eliminació a la Basketball Champions League, l’equip tricolor es focalitza allà on es juga les garrofes, el campionat domèstic, que deixa oberta la porta i el dret a il·lusionar-se sense deixar de banda l’exigència. Set cares noves, partit atractiu per començar i un debut a la bombonera que l’afició i la plantilla esperen amb devoció després de quatre mesos des que va finalitzar el curs passat. “Arribem bé i estem preparats. Hem fet una bona feina de pretemporada i per les dates en què estem, crec que estem bé en l’àmbit físic i tàctic”, va introduir el tècnic del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano.

Natxo Lezkano, Entrenador del MoraBanc



L’entrenador tricolor ja va subratllar poc abans d’afrontar la fase prèvia de la Champions que l’equip s’alimentaria de la Lliga ACB i que era la competició principal de l’any, però, tot i això, va exposar que “és clar que ens hauria agradat jugar la Champions, però sabíem que era complicat i que ens esperarien equips bons. Crec que vam fer una bona feina, vam posar tot el que havíem de posar i quan hi poses tot el que tens, no et pots retreure res”. Lezkano va destacar també que l’equip “té moltes ganes de jugar el primer partit a casa, de donar-ho tot, que sigui una festa i que ho fem tan bé com sigui possible”, ja que per al tècnic basc “tots els partits a casa seran molt importants, perquè tots els equips es faran forts a la seva pista”. En aquest sentit, va insistir que “nosaltres volem començar bé, volem ser molt competitius a casa, vingui el rival que vingui”. Un dels fitxatges destacats del MoraBanc i que recollirà bona part de les mirades serà Kyle Kuric. L’escorta, que va arribar amb una fasciïtis plantar de la qual es troba gairebé recuperat, va explicar que “tenim un molt bon grup i amb molt de talent. Si aconseguim jugar com a equip i deixem les individualitats, segur que ho farem bé”.

MoraBanc Andorra contra Dreamland Gran Canaria

Kyle Kuric, Jugador del MoraBanc Andorra



UN ‘GRANCA’ PUNTER

El Dreamland Gran Canària arriba a Andorra després haver vençut Dolomiti Energia Trento (84-81) a la primera jornada de BKT EuroCup i amb l’etiqueta d’equip conformat per a grans coses. Manté la base de la temporada passada, amb el tècnic Jaka Lakovic i jugadors com els extricolors Albicy i Shurna, Brussino, Pelos i noves incorporacions diferencials com el pivot Mike Tobey o Joe Thomasson. Més enllà del talent del conjunt canari, Natxo Lezkano no oblida el darrer precedent al Poliesportiu. Va ser, potser, el pitjor partit a casa del MoraBanc el curs passat –i sense el potser, també– i una derrota per 77 a 98 que va fer molt de mal, tenint en compte que significava la vuitena derrota seguida de l’equip tricolor. “Ens pot servir de certa referència, sí”, va afirmar Lezkano, que no podrà comptar amb el lesionat Rafa Luz, però sí, finalment, amb Chumi Ortega i Sekou Dombouya, que arrossegaven algunes molèsties que ja han pogut superar.