La FIS proposa Andorra per a dues Copes del Món

L’habitual trobada de tardor de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) va deixar bones notícies per a Andorra, ja que en la confirmació de calendaris per a les següents temporades, tot i ser provisionals, hi ha una aposta perquè el país sigui seu de la Copa del Món la temporada 2025-26 en dones, i la 2026-27 en homes.