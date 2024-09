Publicat per Redacció Indonèsia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Campionat del Món de MotoGP deixa Europa per disputar tot un seguit de curses fora del continent i aquest cap de setmana arriba la 15a prova de la temporada al circuit indonesi de Mandalika, on Xavi Cardelús mai no ha competit. El desconeixement del traçat farà que les primeres sessions de lliures siguin de rodatge i adaptació.