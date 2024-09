Tret de sortida al 53è Ral·li d'Andorra Històric amb tres convidats de luxe i un cotxe benèfic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El 53è Ral·li d'Andorra Històric, la prova nacional andorrana organitzada per la comissió Esportiva ACA Club, arrenca aquest divendres amb la recuperació de la cerimònia de sortida a les 19 hores des del pont de la Rotonda. Abans, però, es realitzarà la presentació oficial amb dos youtubers, Ricky_MJ i Nexxuz, i un periodista especialitzat en el sector del motor, Gerard Ferré, que realitzaran una entrevista al president de l'ACA Club, Enric Tarrado, i es presentarà el cotxe oficial de la seva sèrie a la plataforma audiovisual, el BMW M2.

Aprofitant la sèrie d'entrevistes, anomenada 'Coches de famosos', on parlen sobren cotxes amb influencers, pilots de MotoGP, entre altres, es presentarà el model esportiu introductori de la gamma M de BWM, el BMW2 amb col·laboració amb Pyrenées Motors. Aquest cotxe presenta és el model més potent de la sèrie 2 amb més de 400 cavalls, tracció posterior i sis cilindres 'twin turbo'. "Simbolitza el to 'canyero' que li volem donar al canal" ha confirmat Ricky_MJ. El capó del cotxe, que també està decorat amb les caricatures dels dos youtubers, acabarà firmat per molts famosos i, en el darrer capítol, se subhastarà en una gala benèfica que se celebrarà a Nadal a l'espai d'oci nocturn Unnic. "La recaptació anirà destinada a una ONG per poder ajudar amb les problemàtiques actuals del país" ha declarat.

Passió pel motor, la bellesa paisatgística d'Andorra i reivindicar la importància del sector automobilístic al país. Aquests són els tres motius que van incitar al youtuber nacional Ricky Lambo 'Ricky_MJ' a obrir-se el canal de Youtube 'Vlogs de coches' amb el streamer i youtuber espanyol Segio Moles, més conegut com a Nexxuz. "Hem creat el canal per compartir el nostre dia a dia amb els cotxes i perquè la gent pogués veure com ens divertim en aquest món" ha declarat Lambo. En aquest sentit, també han volgut complementar-ho amb l'entorn natural per donar a conèixer tot el que amaga el país.