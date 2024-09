Trencat l'acord per al nou estadi

L’FC Andorra no podrà construir el nou estadi a la Borda Mateu. Els propietaris dels terrenys on el club tenia projectada la construcció del camp, la família Maestre, van decidir inesperadament i de forma irrevocable trencar les negociacions quan l’acord definitiu ja estava pactat i aparaulat, a falta només de la signatura.

Així ho va lamentar ahir l’entitat tricolor, amb el president, Ferran Vilaseca, i el director general, Jaume Nogués, com a portaveus, en una compareixença pública a l’Estadi Nacional. Vilaseca no va voler aprofundir gaire més al voltant dels motius que han pogut portar la propietat a negar-se a llogar l’espai i a deixar l’acord sense efecte, però va exposar que el club tricolor ha arribat a oferir, durant les converses que s’han estès durant dos anys, més d’un milió d’euros de lloguer en un contracte que s’havia decidit que tingués 40 anys de durada. Els rectors de l’FC Andorra, però, van insistir que aquesta negativa no desviarà el full de ruta plantejat envers la necessitat de poder tenir un estadi propi. “Ens posarem en mans de les institucions per poder trobar el millor encaix possible a curt termini, que ja hi estem treballant, ja que la nostra voluntat és tenir una instal·lació pròpia i no pensem a marxar del país. Som l’FC Andorra, som andorrans i ens sentim andorrans”, va remarcar Vilaseca. Per part seva, el director esportiu i general del club, Jaume Nogués, va apuntar que “és una decepció molt, molt gran, perquè ens hi hem dedicat de valent i per causes alienes a la nostra voluntat tot se n’ha anat en orris. Seguirem treballant per tronar una alternativa”. Vilaseca va reprendre la paraula i va comentar que “som conscients de la realitat i les necessitats del país i, com hem fet des del primer dia, intentarem ajustar-nos al que Andorra pot oferir i necessita. Més clar no es pot dir i si hi ha una possibilitat de fer quelcom que sigui viable econòmicament, ho analitzarem i estudiarem”. En aquest sentit, el president tricolor va afegir que “la Federació de Futbol (FAF) està construint un camp, però és de la seva propietat. És cert que ens han ofert el nou camp com a solució transitòria, però mai definitiva. L’hem de buscar nosaltres, que mantenim el desig de tenir un estadi propi”.

El president, Ferran Vilaseca, i Jaume Nogués, ahir a la compareixença a l’Estadi Nacional.Fernando Galindo

“Ens posarem en mans de les institucions per trobar el millor encaix possible a curt termini”

Ferran Vilaseca, President de l’FC Andorra



EL COMUNAL NO ÉS OPCIÓ

En aquest sentit, i atenent que l’Estadi Comunal Joan Samarra és el camp habitual dels entrenaments de l’FC Andorra, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va deixar clar davant la possibilitat que esdevingui alternativa també per competir, que “és un no rotund, l’Estadi Comunal és per a la ciutadania”. També va dir la seva la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que va lamentar que no s’hagi arribat a cap acord, però que “encoratgem l’Andorra a continuar buscant oportunitats al país per seguir jugant” i que el conveni de l’Estadi Nacional “continuarà igual i es mantindrà fins al 2025”.

“És una decepció molt gran perquè ens hi hem dedicat de valent i tot se n’ha anat en orris”

Jaume Nogués, Director general de l’FC Andorra



MAESTRE, CRÍPTIC

El propietari dels terrenys, Jesús Maestre, va confirmar al Diari que, efectivament, havia decidit deixar l’acord sense efecte, però no va argumentar-ne els motius més enllà d’haver estat “una decisió privada” i que “no ha estat per raons econòmiques”. Maestre va explicar que “hi havia coses que no m’han quadrat i jo vull una seguretat a l’hora de cobrar cada mes”, i qüestionat per si la raó del no definitiu a l’Andorra havia estat l’existència d’una altra oferta millor, el propietari de la Borda Mateu es va limitar en assenyalar que “ofertes, en tinc moltes”.

CRONOLOGIA

30/08/2021

Estrena a la Primera RFEF a l’Estadi Nacional, instal·lació que compleix les exigències de la nova categoria.

31/01/2023

L’FC Andorra anuncia la impossibilitat de construir el nou estadi a Encamp per motius econòmics.

22/02/2023

Borda Mateu pren força i les parts comencen a intensificar unes converses amb moltes arestes.

26/09/2024

La propietat decideix unilateralment no llogar els terrenys i trenca les negociacions.