“Sabem que podem fer coses importants”

És una de les set incorporacions que ha realitzat el MoraBanc Andorra per afrontar una temporada molt il·lusionant i que s’enceta demà al Poliesportiu davant el Dreamland Gran Canària, un dels seus exequips. Ferran Bassas atèn el Diari posant l’accent en la importància de pensar en la Lliga ACB i oblidar-se del desencís de l’eliminació a la Champions League.

La lliga ja és a l’horitzó, però, com s’està paint el cop europeu?

L’objectiu era complicat, eh? Hi havia equips de nivell i al final en aquest format en què t’ho jugues tot a una eliminatòria ens pot passar de tot. Vam fer un bon paper, vam lluitar-ho i teníem la il·lusió per seguir, però ara l’equip ja està mentalitzat que això ho hem de deixar enrere. La lliga, al final, és l’objectiu més important i cal començar bé.

Els jugadors acostumen a espolsar-se parlar d’objectius.

El principal serà, evidentment, mantenir la plaça ACB i com més aviat millor. Ara bé, sense deixar de ser ambiciosos, perquè crec que aquest equip ho és, i molt, i tenim molt present que som capaços de fer coses importants i lluitarem perquè així sigui.

Per començar, el Dreamland Gran Canària que bé coneix.

I tant! Hi vaig estar dues temporades, molt a gust, i serà un partit difícil, perquè s’han reforçat molt bé i tenen objectius molt alts. Tot i això, tenim qualitat i talent per competir-hi.

Hi ha ganes de bàsquet i de ‘bombonera’.

Tinc moltes ganes de jugar aquí com a local perquè sempre que ho he fet ha estat com a visitant i ho he patit [riu]. Crec que he guanyat molt poques vegades aquí i tinc ganes de gaudir de l’afició tricolor i de l’ambient tan maco que es viu. Segur que ens ajudaran a aconseguir moltes victòries, començant per dissabte.

Què en destacaria del rival, del Gran Canària?

Sobretot la seva agressivitat i la seva mentalitat en defensa, perquè Lakovic [Jaka, el tècnic] és molt clar en aquest sentit. Tot passa per una bona defensa i tenen jugadors que són molt capaços com, per exemple, un de ben conegut com Albicy i, a més, en atac tenen jugadors amb molta capacitat. Per exemple, Mike Tobey, amb el qual vaig coincidir a Tenerife.

Inici exigent de Lliga ACB.

És evident que el calendari és el que és i hem de jugar contra tots, però no és fàcil, no. Començar amb una victòria segur que ens empeny a obtenir una mica de confiança i encarar els següents partits de la millor manera.

Ara em dirà que no sap contra qui juguen a la segona jornada.

Inconscientment, és clar que mires els enfrontaments pròxims i ho sabem, però insisteixo que el més important ara és Gran Canària. Ens hem d’enfocar a començar bé, amb bon peu, competir i, sobretot, ser exigents amb nosaltres mateixos.