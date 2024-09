La propietat de la Borda Mateu trenca les negociacions amb l'FC Andorra per l'estadi

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra no podrà construir el nou estadi a la Borda Mateu. L'entitat tricolor, amb el president Ferran Vilaseca i el director general, Jaume Nogués com a portaveus, han explicat que la setmana passada la propietat dels terrenys, la família Maestre, van decidir inesperadament i de forma irrevocable, trencar amb les negociacions quan l'acord definitiu estava pactat i aparaulat només a falta de la signatura. Vilaseca no ha volgut aportar gaire més al voltant dels motius que han portat a la propietat a trencar l'acord, però ha exposat que el club tricolor ha arribat a oferir, durant les converses que s'han extès durant dos anys, més d'un milió d'euros de lloguer en un contracte de 40 anys de durada.

Imatge de com hauria d'haver quedat l'estadi de la Borda Mateu

Els rectors de l'FC Andorra, però, han insistit que aquesta negativa no desviarà el full de ruta plantejat envers la necessitat de poder tenir un estadi propi. "Ens posarem en mans de les institucions per poder trobar el millor encaix possible a curt termini, que ja hi estem treballant, ja que la nostra voluntat és tenir una instal·lació pròpia i no pensem en marxar del país. Som l'FC Andorra, som andorrans i ens sentim andorrans" ha remarcat Vilaseca.