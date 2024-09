El PS demana al Govern pels comptes i subvencions del COA

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Socialdemòcrata va entrar una demanda d’informació al Consell General per demanar al Govern sobre l’estat econòmic del COA després de les polèmiques de les últimes setmanes. A més, també va requerir més transparència a l’organisme, a més de lamentar que no s’utilitzessin les places de natació als Jocs Olímpics de París. Segons la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, les demandes són conèixer la documentació econòmica que el COA ha lliurat al Govern des del 2019; l’import de les subvencions que l’ens ha rebut per part de l’executiu, a més de saber per a quines activitats s’ha destinat, i tota la documentació que el COA hagi lliurat al Govern amb relació al pressupost i les despeses de la participació andorrana als Jocs Olímpics de Rio 2016, Tòquio 2021 i París 2024.