L'FC Andorra anirà al mercat d'hivern per les lesions

L’FC Andorra analitza les opcions que té sobre la taula i anirà al mercat d’hivern per intentar fitxar un mig centre que pugui pal·liar la baixa de llarga durada per lesió d’Alberto Solís. El greu inconvenient del futbolista andalús, que es perdrà la resta de la temporada per la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret amb afectació també al menisc que va patir contra la Ponferradina, ha fet que la direcció esportiva es plantegi seriosament incorporar un altre futbolista.

Ara bé, el nou fitxatge mai no podria ser imminent, en no tenir l’FC Andorra fitxes lliures. Abans existia la possibilitat, en cas de patir una lesió de gravetat i de llarga durada d’un jugador, de poder fitxar un futbolista que estigués lliure encara que el mercat estigués tancat. Ara no existeix aquesta opció i tot passa per esperar al desembre, que es torna a obrir el mercat, i que l’Andorra, en tenir totes les fitxes professionals ocupades (18), decideixi donar de baixa un jugador. Així, l’entitat, amb el vistiplau del migcampista, donarà de baixa federativa Solís per alliberar la seva plaça i permetre al club inscriure un nou reforç. L’única opció que permetria a la direcció esportiva poder fitxar sense donar cap baixa seria si els dos futuribles fossin sub 23, ja que l’Andorra només té cinc fitxes no professionals i la categoria en permet fins a set. El moviment del club, sempre que es trobi una bona oportunitat de mercat al desembre, passaria obligatòriament per alliberar la fitxa de Solís.