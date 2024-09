Govern vol el Comitè Paralímpic aquesta legislatura

Toni Sánchez, primer competidor per la dreta.ARXIU

Govern treballa per tenir enllestit el Comitè Paralímpic nacional aquesta legislatura. Es tracta d’una possibilitat que s’està estudiant des de fa temps, ja que actualment era la Fadea (Federació Andorrana d’Esports Adaptats) l’ens encarregat de la participació internacional dels esportistes, però el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, va explicar que la voluntat de l’executiu és que el nou ens sigui una realitat aquesta mateixa legislatura.

“L’objectiu d’aquest 2024 és tenir un Comitè Paralímpic”, va destacar Cabanes, que va afegir que “ja vam avisar la Fadea, que és reconegut en l’àmbit internacional, perquè volem regularitzar una mica la situació, i per això estem creant un reglament que ho reguli una mica seguint la Llei de l’esport per veure quin format ha de tenir, tenint en compte també la realitat del país”.

Segons va explicar Cabanes després de la compareixença al Consell General sobre joventut, “donem el màxim suport i reconeixement a la tasca que fa la Fadea”, i va cloure que “el que volem és, parlant amb ells, treballar la base com una federació més, saber quants esportistes tindríem i engegar un estudi per pretendre anar a uns Jocs Paralímpics. L’única participació que ha tingut Andorra en uns Paralímpics d’estiu va ser el 2012 amb el nedador Toni Sánchez, mentre que en els d’hivern és més habitual, com Roger Puig a Pyeongchang 2022.