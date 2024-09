El Govern busca voluntaris per als Jocs entre les federacions

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern va demanar ajuda a les federacions per col·laborar en l’àmbit del voluntariat durant els Jocs dels Petits Estats. Aquest va ser un dels temes que la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, van tractar dilluns a la nit en l’habitual trobada d’inici de temporada amb els clubs i federacions per tal d’exposar les principals línies d’actuació previstes per a la temporada 2024-2025 al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Durant la trobada, els representants de l’executiu van demanar ajuda a les federacions que no estiguin directament implicades en la cita multiesportiva que es farà del 26 al 31 de maig perquè es puguin incloure a la llista de voluntaris per celebrar l’esdeveniment amb total normalitat. Segons va explicar el director d’Andorra 2025, Xavier Espot Miró, fa unes setmanes, la idea de l’organització de la prova és disposar de 500 a 600 voluntaris.