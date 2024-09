Verdú encara el tram final de pretemporada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Verdú encara la recta final de la pretemporada abans de l’estrena a la Copa del Món d’esquí alpí, que com és habitual serà a final de mes, concretament el dia 27, amb el gegant de Sölden. L’esquiador de la FAE i el seu equip van haver de tornar abans d’hora de l’estada principal de Nova Zelanda per les males condicions i actualment està realitzant un bloc físic per tal de seguir en les millors condicions abans de tornar a esquiar.