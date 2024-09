El torn del futbol, natació, judo i bàsquet

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern posarà en marxa aquest mes d’octubre una prova pilot del programa esport-estudi amb un total de 26 joves esportistes del país, en un inici del projecte que se circumscriurà només a l’Escola andorrana, tot i que en el futur hi haurà la possibilitat d’ampliar-lo a d’altres sistemes educatius. Es tracta d’una vella reivindicació de les diferents federacions esportives del país, enmirallant-se en l’esquí-estudi, un programa que va arrencar el 2008 pel qual des de llavors han passat uns 250 esquiadors, amb noms com ara Joan Verdú, Irineu Esteve, Cande Moreno, Gina del Rio o Carola Vila. Al contrari del que passa amb l’esquí-estudi, que està reservat per al batxillerat, en el cas de l’esport-estudi anirà destinat a joves de segona ensenyança (d’entre 12 i 16 anys), amb el primer cicle per als practicants d’esports col·lectius i tots dos cicles per als d’esports individuals. Des de l’executiu van voler valorar aquesta iniciativa i la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va assenyalar que “no tan sols es tracta d’un compromís polític, sinó que era una demanda de les federacions i dels joves del país que ara hem materialitzat amb aquest projecte que s’adapta a la realitat andorrana”, mentre que el titular de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, va assenyalar que “des d’Educació som conscients que cada cop més el talent esportiu i la necessitat de tenir un compromís acadèmic s’entrecreuen i es troben, i hem d’evitar que entrin en conflicte i fer que siguin complementaris i que un potenciï l’altre”.