L’HC Serradells va encetar la temporada amb una derrota per 30 a 35 a la pista de l’Handbol Amposta. Els tricolors van sortir amb ansietat d’inici i al descans perdien 17 a 14, i tot i l’intent de reacció a la represa, els tarragonins no van deixar-se remuntar i es van acabar imposant per 35 a 30. Els tricolors s’enfrontaran diumenge al Gavà.