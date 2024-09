La selecció cau als penals contra Suïssa i acaba vuitena (2(0) - 2(2))

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta d’hoquei patins va tancar el Mundial en vuitena posició després de caure per penals davant de Suïssa al partit pel setè i el vuitè lloc. Els tricolors van avançar-se a la primera meitat amb un gol de Bernat Picanyol, però Dysli va empatar per als helvètics just abans del descans. A la represa, Picanyol va tornar a posar Andorra al davant, però Rettenmund va empatar a dos minuts per al final enviant el duel a la tanda de penals, en què la selecció absoluta va fallar els tres tirs i Suïssa va anotar-ne dos per acabar-se enduent la victòria.

El seleccionador Jordi Garcia va manifestar que “no ha pogut ser, però hem fet un gran campionat i hem acabat entre els vuit millors del món”, a més d’agregar que “hem competit, hem perdut a penals, ens mereixíem més en aquest partit, però hem d’estar orgullosos per ser els vuitens del món”. Per últim, va cloure que “estic molt contents per ells perquè han fet una gran feina”.