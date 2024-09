Laura Pellicer cau als vuitens en caiac-cross

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Laura Pellicer va caure eliminada als vuitens de final a la prova de caiac-cross de les finals de la Copa del Món de piragüisme en eslàlom que va celebrar-se al llarg del cap de setmana al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell. L’altra representant del país, Mònica Doria, no va poder competir finalment per problemes de salut, i és que un fort mal de queixal que va requerir medicació va impedir que pogués competir a l’última prova del cap de setmana. Doria va acabar cinquena en la modalitat de canoa i 11a en caiac a la general de la Copa del Món.

Pellicer va aconseguir el passi als vuitens de final després de ser 38a a la baixada qualificatòria. A la seva sèrie va enfrontar-se a Luka Jones, Viktoriia Us i Phoebe Spicer, i va entrar en última posició, tot i que la desqualificació de Spicer per saltar-se una porta va deixar-la tercera. Tot i això, no va poder assolir el pas als quarts de final.