L’Inter Escaldes derrota 0-3 l’Esperança i és líder en solitari (0-3)

L’Inter Club d’Escaldes és líder en solitari després de la segona jornada de la Lliga Multisegur Assegurances després de derrotar l’Esperança per 0-3. El conjunt escaldenc es va poder refer de la derrota entre setmana a la final de la Supercopa, i és l’únic equip que ha guanyat els dos duels disputats fins al moment, i ahir va imposar-se amb els gols de Sascha a la primera part i de Viti i Àlex a la segona meitat. Just al darrere dels escaldencs hi ha FC Santa Coloma i Ranger’s, tots dos amb quatre punts després d’empatar 1-1 al duel que els enfrontava al matx avançat a dissabte a la nit. Mario Mourelo va avançar els colomencs, i Armando León va empatar a la represa.