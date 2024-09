L'Andorra demostra que sap adaptar-se als elements

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Camaleònics i versàtils. Aquestes han estat dues de les paraules que més ha repetit Ferran Costa d’ençà que és entrenador de l’FC Andorra sobre com vol que sigui el seu equip, i dissabte al camp del Sestao River va demostrar-ho amb els fets més enllà de les paraules en una jornada marcada per la intensa pluja caiguda al País Basc que va deixar el terreny de joc impracticable. Sense casar-se amb cap estil, els tricolors aposten per ser pragmàtics i fer el futbol que demana cada moment. A l’equip no se li ha oblidat tocar la pilota, ni de bon tros, però ara sap que si ha d’enviar pilotades amunt ho fa, i que si toca baixar al fang, com va passar dissabte, mai millor dit, també ho fa sense cap problema. I això està donant resultats, perquè l’FC Andorra és segon (empatat amb el filial de la Reial Societat) després de les cinc primeres jornades de competició a tres punts de l’ascens i del líder, una Cultural Lleonesa que és un dels dos únics equips del grup 1 de Primera RFEF que encara no ha perdut (l’altre és el Real Unión, que no va jugar dissabte a Tarassona després que se suspengués el duel per la pluja).