El MoraBanc vol passar pàgina d’Europa per centrar-se en l’ACB

El MoraBanc Andorra vol passar pàgina de l’eliminació europea a la prèvia de la Basketball Champions League per focalitzar-se i centrar totes les energies en la Lliga Endesa, que arrencarà dissabte vinent al Poliesportiu amb la visita d’un dels equips capdavanters de la competició, el Dreamland Gran Canària. Després de caure davant del Telekom Baskets Bonn, el tècnic tricolor Natxo Lezkano va destacar que “sabíem que seria un partit molt físic, com havíem previst. Ells han començat amb molta duresa, castigant les nostres possibles debilitats a nivell físic, i ens han fet jugar el partit que no volíem jugar”, a més d’agregar que “al descans ja arrossegàvem un dèficit important”.

L’entrenador basc, a més, va assenyalar després del partit que a la segona meitat “hem jugat molt millor, hem elevat el nostre nivell físic, hem deixat de perdre pilotes i hem controlat millor el rebot”, a més d’agregar que “al tram final ells han estat molt encertats”. Per últim, va cloure que “marxem amb una derrota que ens fa mal, però ara hem de seguir endavant i centrar-nos en la Lliga ACB”.