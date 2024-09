L'FC Andorra venç a Sestao amb un gol de Lautaro

L’FC Andorra va sumar tres punts d’or al camp del Sestao River amb una victòria per 0-1 gràcies a un gol de penal de Lautaro de León al minut 82. Sense fer ni molt menys un duel brillant, els tricolors van endur-se una victòria importantíssima en un duel d’aquells que acaben fent guanyar lligues o aconseguir ascensos. Perquè la pluja caiguda al País Basc va deixar impracticable en molts moments la gespa de Las Llanas, perquè Oier va aturar un penal a la primera part que hagués pogut canviar de manera dràstica el partit i perquè el gol del davanter hispanouruguaià va donar el triomf quan el partit semblava que transitava mort cap a l’empat. La lliga i la competició seran molt llargues i acabaran posant l’FC Andorra al seu lloc, però igual que va fer a Tarassona, l’equip necessitava una victòria així, i més tenint en compte que venia de fer un mal partit davant de la Ponferradina a casa, i que la setmana que ve tornarà a jugar a fora en un dels camps complicats de la categoria com és el del Lugo.

La tarda ja va arrencar moguda per als tricolors amb les baixes de Clemente i Martí Vilà, que hauran d’estar un mes lluny dels terrenys de joc, fet que va obligar Ferran Costa a fer entrar Alende i el jove Ivan Rodríguez als laterals. A més, com a Tarassona, el tècnic va tornar a apostar per Oier, que acabaria sent l’heroi, a la porteria conscient de les virtuts del rival en el joc aeri. Els tricolors no van entrar gaire bé al partit, però tampoc van patir en defensa, i a poc a poc van anar millorant sobre la gespa. Álvaro Martín va tenir la primera amb un tir llunyà, Alende va provar-ho també amb un cop de cap, i Almpanis va intentar-ho també amb un tir tou. Planas va intentar-ho pel Sestao, i poc després va arribar la jugada que hauria pogut canviar el partit amb un penal comès per Iván Rodríguez. Però Oier va llançar-se a la dreta i va aturar la pena màxima donant vida als tricolors.

A la represa la pluja seguia caient i deixava el terreny de joc pràcticament impracticable per intentar donar més de dues passades seguides. Però de sobte, una passada llarga per a Lautaro va deixar al davanter hispanouruguaià en un u contra u contra Iago Herrerín, i el porter va acabar cometent penal. L’atacant va agafar la pilota i no va fallar per tornar a donar tres punts a l’equip a domicili sortint des de la banqueta com ja va fer fa dues setmanes a Tarassona. I amb dedicatòria inclosa mostrant la samarreta de Solís, que es perdrà el que resta de curs. El partit va quedar ja gairebé mort en aquell mateix moment, amb l’FC Andorra mostrant ofici i no deixant arribar al Sestao per acabar sumant tres punts d’or.

Però la Primera RFEF no s’atura, i l’equip visitarà diumenge vinent al Lugo.

DESTACATS

Oier

SALVADOR

Sense la seva aturada del penal, el partit hauria canviat exponencialment.

Lauti

GOLEJADOR

De la mateixa manera que a Tarassona, va salvar l’equip des de la banqueta.

Álvaro Peña

FAR

Quan no marca sembla que no hi és, però la seva feina és imprescindible.

EL VESTIDOR

"VULL POSAR EN VALOR LA FEINA DE L'EQUIP"

Ferran Costa, l'entrenador de l'FC Andorra, va destacar que “la pluja ha condicionat el partit perquè el camp estava impracticable i era un fangar” i va afegir que “vull posar en valor la feina de l’equip en unes condicions duríssimes contra un rival que a casa és molt fort”. A més, va cloure que “hem hagut de fer un exercici de constància i de no poder permetre’ns l’errada fins al final i és molt important tenir aquesta capacitat per arremangar-se i enfangar-se”.