Encamp, Esperança i Ranger’s, primers líders

Sideco FC Encamp, CF Esperança d’Andorra i Ranger’s FC són els primers líders de la Lliga Viatges Pantours de futbol sala després d’arrencar la competició amb victòria.

El primer lloc per la diferència de gols l’ocupa el vigent subcampió, l’Encamp, que va desfer-se del Madriu per 5-0. La segona plaça és per a l’Esperança, que va superar l’FS La Massana per 4-8 i l’altre equip que va guanyar va ser el vigent campió, el Ranger’s FC, que es va imposar 3-6 al Pas de la Casa.