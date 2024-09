Andorra perd contra Angola i es jugarà el setè lloc davant de Suïssa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta d’hoquei patins va perdre contra Angola per un ajustat 2-3 al primer partit per la lluita dels llocs del 5è al 8è del Mundial, en un duel que es va acabar decidint amb un gol a un minut pel final. Els tricolors van veure com el conjunt africà s’avançava a l’inici, però els gols de Jorge Rey i Arnau Dilmé van capgirar el marcador abans del descans. A 15 minuts pel final André Centeno va tornar a posar les taules, però una diana d’Humberto Da Silva a 1’11” pel final va acabar donant el triomf a Angola.

La selecció tancarà el Campionat del Món que s’està disputant a Novara (Itàlia) en el marc dels World Skate Games aquest matí davant de Suïssa en el duel pel setè i el vuitè lloc. El conjunt helvètic va perdre ahir contra França de manera estrepitosa amb un contundent 9-2 i buscarà tancar el campionat amb un bon regust de boca.