Visita exigent per a l’FC Andorra davant del Sestao

L’FC Andorra visitarà aquesta tarda el camp del Sestao River (17.30 hores) a la sisena jornada de la Primera RFEF. Després de l’empat a casa davant de la Ponferradina, els tricolors buscaran fer-se forts a domicili, ja que ara hauran d’afrontar dues jornades lluny del Nacional amb la d’aquesta tarda i la visita de la setmana vinent al camp del Lugo. La visita a Sestao serà una d’aquelles típiques de la Primera RFEF, en un camp petit, amb un rival intens i amb el públic molt a sobre, i per això el tècnic de l’FC Andorra, Ferran Costa, va destacar que “haurem d’estar molt bé en els aspectes bàsics i entrar d’hora al partit perquè és un camp on no hi haurà treva”, a més d’agregar que “és un estadi complicat on la gent pressiona molt i les condicions del terreny de joc seran un factor important”. Per últim, i respecte a l’estil, Costa va dir que “no crec que sigui un dia per ser brillants, crec que és un dia per ser molt competitius i donar importància a cada acció”, a més de cloure que “ja no és la continuïtat que puguis tenir, és estar vius en cada jugada”.