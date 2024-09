El MoraBanc cau davant el Bonn i diu adeu a Europa

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra no disputarà competició europea aquesta temporada després de caure ahir davant del Telekom Baskets Bonn per 99-91 a la segona ronda de la prèvia de la Basketball Champions League en un duel boig en què els tricolors van arrencar bé, van arribar a perdre per 19 punts, van ser capaços de remuntar i posar-se quatre per sobre a l’últim quart, però un mal tram final va deixar el conjunt de Natxo Lezkano sense poder assolir el primer objectiu de la temporada. L’empresa era difícil, tothom n’era conscient (sense anar més lluny, el Bonn va guanyar la Champions el 2023), però la realitat és que aquesta eliminació prematura deixa una sensació de destrempada després d’una pretemporada il·lusionant dels tricolors.