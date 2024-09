L’FC Andorra suma tres punts d’or a Sestao (0-1)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha sumat tres punts de molt mèrit davant del Sestao River en un duel marcat per la intensa pluja que ha caigut al País Basc, i que ha complicat, i de quina manera, el partit. Els tricolors, sense mostrar una versió ni molt menys brillant, però sí molt efectiva i competitiva, s’han endut els tres punts gràcies a un penal anotat per Lauti al minut 82, precisament el que no ha aconseguit el conjunt local, que ha fallat una pena màxima a la primera meitat.

Els tricolors no han començat gens còmodes a Las Llanas, veient com era el Sestao qui generava més sensació de perill d’inici, tot i que sense generar tampoc cap ocasió clara més enllà d’una falta lateral que la defensa de l’FC Andorra ha enviat a córner. La pluja, caiguda intensament al País Basc, tampoc ha ajudat als de Ferran Costa, tot i que poc a poc s’ha anat adaptant i s’ha mostrat millor sobre el terreny de joc. Álvaro Martín, amb un xut desviat ha tingut la primera, i després ho ha provat Alende amb un cop de cap. Els tricolors es sentien cada cop millor, i Almpanis ha tingut també el primer en un tir que ha acabat sent massa tou. El Sestao també intentava arribar, i Alfred Planas ha tingut el primer després de recuperar una pilota. Però l’ocasió més clara ha estat un penal a favor dels bascos, tot i que Oier l’ha pogut aturar amb els peus fent que el duel arribés sense gols al descans.

A la represa, la primera ha estat tricolor amb un tir llunyà d’Iván Rodríguez, i ha respost Córdoba amb un cop de cap que Oier ha atrapat sense problemes. Tot i que ha deixat de ploure, la gespa de Las Llanas no permetia tampoc gaire floritures, i encara n’ha permès menys quan la pluja ha tornat a caure de valent tornant a deixar un partit gos amb una gespa força carregada, i les poques arribades que hi ha hagut han estat amb segones jugades o accions aïllades, com un tir de Sergi García des de la frontal que Oier ha aturat. I en una jugada aïllada ha acabat arribant el gol de l’FC Andorra. Una pilota llarga l’ha aprofitat Lautaro per plantar-se sol davant del porter, que li ha acabat fent penal (o això ha entès l’àrbitre), i l’hispano-uruguaià no ha fallat des dels 11 metres per situar a l’FC Andorra per davant. Els tricolors han sabut competir durant el tram final perquè el Sestao no generés ocasions de gol, i han sumat la segona victòria a domicili de la temporada.

Els tricolors tornaran a jugar a domicili la propera setmana i visitaran el camp d’un dels equips que, sobre el paper, ha d’estar a la part alta de la categoria, el Lugo, el diumenge 29 a les 17.30 hores.