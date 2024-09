Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip EEBE sub-19 (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) de la FAE va desplaçar-se a Corralco, Xile, on farà l’estada de pretemporada. Ainhoa Piccino, Isabella Perez, Salvador Cornella, Carlos Salinas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Perez i Eric Mitjana estaran dirigits per Xavier Salarich amb Dídac González com a tècnic