Espot completa la llista per dirigir el Comitè Olímpic

El futur president del COA (Comitè Olímpic Andorrà), Xavier Espot Miró, comptarà amb una comissió permanent (l’òrgan directiu de l’ens) partitari format per 12 persones, sis de les quals seran homes, i sis més dones, superant així els requisits dels estatuts de l’ens, que demana “una representació al més equilibrada possible” i que obliga “sempre que sigui factible, a un 30% de cada gènere”. La candidatura va rebre l’aval de les 32 federacions olímpiques del país, i Espot Miró serà proclamat com a màxim responsable de l’olimpisme del país a l’assemblea extraordinària de l’ens que se celebrarà l’1 d’octubre. Segons la candidatura presentada, les mans dretes del futur president seran Albert Coma i Anna Garcia, vicepresident primer i segona, respectivament. En el cas de Coma, tornarà a l’òrgan directiu del COA (ja va ser president entre el 2009 i el 2017, i anteriorment havia estat vocal), mentre que Garcia, consellera del comú d’Escaldes-Engordany, s’estrenarà a l’òrgan rector del moviment olímpic. L’altre plat fort de la comissió permanent serà Toni Guerra, que encetarà el seu tercer mandat com a secretari general, mentre que Sonia Carrillo, anteriorment consellera de comú a Sant Julià de Lòria, ocuparà el càrrec de Tresorera.

La directiva comptarà amb una majoria de cares noves, però també hi haurà figures continuistes. Més enllà d’Espot, que va ser vocal a l’anterior directiva, i Guerra, repetiran dos vocals més de l’actual direcció, Marc Rodríguez (Federació Andorrana de Futbol) i Anna Achon (Federació Andorrana d’Atletisme), que encetaran un segon mandat com a vocals de la permanent. Tots els altres vocals s’estrenaran en el càrrec, amb membres que representaran les federacions de golf, esquí, hípica o canoa i caiac. Els nous presidents de les federacions de golf i canoa i caiac, Gabriel Guerrero i Marisa Sánchez, i la màxima responsable de la federació d’hípica, Sílvia Daban, seran els nous vocals, igual que Toni Crespo, vocal de la federació d’esquí, i que ocuparà el mateix càrrec al COA.

L’última integrant de la futura comissió permanent de Xavier Espot Miró serà l’exesquiadora Sofie Juárez, que serà la representant dels atletes dins de la comissió permanent, i que al mandat anterior ja havia format part del ple del COA com a membre cooptada.

Respecte a l’anterior comissió permanent hi haurà set baixes, destacant la dels dos vicepresidents, Jordi Cerqueda i Lluís Ruiz, i la del tresorer Lluís Torralba. Tampoc continuaran els vocals Jordi Verdaguer, Eva Rodríguez i Joan Tomàs. Per segon mandat consecutiu, tampoc hi haurà cap membre a la comissió permanent d’una de les federacions més importants i amb més llicències del país, la de natació.

Aquesta setmana va constituir-se la mesa electoral que regirà pel bon funcionament de les eleccions, i el dia 1 d’octubre hi haurà l’assemblea extraordinària del COA, on no serà necessari votar i es proclamarà com a nou president de l’ens per als quatre propers anys un Xavier Espot Miró que no podria optar a la reelecció el 2028 en tenir 75 anys.

CANDIDATURA

Xavier Espot Miró, President

Albert Coma, Vicepresident 1r

Anna Garcia, Vicepresidenta 2a

Toni Guerra, Secretari General

Sonia CArrillo, Tresorera

Anna Achon, Vocal

Marisa Sánchez, Vocal

Sílvia Daban, Vocal

Toni Crespo, Vocal

Marc Rodríguez, Vocal

Gabriel Guerrero, Vocal

Sofie Juárez, Representant dels atletes olímpics