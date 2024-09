Doria acaba setena a la final de caiac, i serà a semis de canoa amb Pellicer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Doria va acabar en setena posició a la final de caiac de les finals de la Copa del Món de piragüisme que s’estan fent a la Seu d’Urgell. La palista va fer il·lusionar a tothom amb una medalla després d’haver fet el millor temps a les semifinals, però va tocar la porta 23 del recorregut quedant-se sense opcions a la cursa que va guanyar l’espanyola Maialen Chorraut. Doria va quedar-se a 3”47 de l’espanyola, i a tot just un segon i dues dècimes de la segona posició.

Doria tindrà avui una nova opció de medalla després d’haver-se classificat per a les semifinals de canoa per la via ràpida pels pèls després d’haver estat 19a a la primera mànega (passen directes les 20 primeres). També disputarà les semifinals Laura Pellicer, que va ser 27a a la primera de les baixades, però que va aconseguir passar a la repesca després de ser la setena de les deu atletes que es classificaven.