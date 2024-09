Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La UE Santa Coloma va obrir la temporada per la porta gran després de superar a l’Inter per 2-1 a la final de la Supercopa. Els groc-i-negres van avançar-se amb un gol de Molina i Llovet va empatar per l’Inter. Al tram final, un gol d’Oscar Fernández va sentenciar la final i va donar el títol als colomencs.