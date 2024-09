Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’OTSO Travessa d’Encamp va obrir les inscripcions per a l’edició del 2025 que tindrà com a novetats una cursa de quilòmetre vertical i una cursa infantil. A més, hi haurà les distàncies de 7, 12, 21, 42 i 84 quilòmetres, i la cita es farà entre el 23 i el 25 de maig de l’any vinent. Les inscripcions poden fer-se al lloc web de la cursa.