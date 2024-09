Sancionat un jugador de l'Inter per donar positiu en Cànnabis

Un futbolista de l’Inter Club d’Escaldes va ser sancionat un mes per la UEFA per haver donat positiu per cànnabis en un control antidopatge. El jugador en qüestió es va sotmetre als habituals tests que realitza el màxim organisme del futbol continental després dels partits de les seves competicions, concretament a la tornada de la segona eliminatòria de la Conference League entre els escaldencs i l’AEK d’Atenes que va disputar-se l’1 d’agost a l’Estadi Nacional.

Un cop l’anàlisi de la mostra va donar positiu en marihuana es va procedir a estudiar la segona mostra (en els controls antidopatge sempre se n’agafen dues per si hi ha algun problema), que també va donar positiu per aquesta substància, cosa que va fer que l’organisme europeu establís una sanció d’un mes per al futbolista del conjunt escaldenc, que no ha disputat cap dels dos partits d’aquesta temporada (ni la primera jornada de la Lliga Multisegur ni la final de la Supercopa). També va prendre mesures el club, que va obligar el futbolista a seguir un tractament contra les addiccions.

El control antidopatge va fer-lo directament la UEFA i no l’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD), però l’organisme nacional té coneixement del càstig per convalidar la sanció al país, segons van explicar fonts de l’AGAD al Diari. A més, en el cas que el positiu fos d’un esportista becat pel Govern, més enllà de la sanció esportiva hi hauria també una d’administrativa que comportaria perdre les beques que alguns esportistes reben de l’executiu.

Tot i que les anomenades drogues recreatives no milloren el rendiment esportiu, el cànnabis està inclòs a la llista de substàncies prohibides de la WADA (Agència Mundial Antidopatge), i també estan prohibides en el món del futbol, igual que d’altres com la cocaïna o les amfetamines, que a més, perduren a l’organisme un temps i apareixen als controls.