El MoraBanc diu adéu a Europa (99-91)

El MoraBanc Andorra no disputarà la Basketball Champions League després d’haver caigut derrotat a la segona ronda de la prèvia de la competició continental davant del Telekom Baskets Bonn per 99-91. En un duel boig i amb alts i baixos, els tricolors han remuntat 19 punts per posar-se per davant a l’últim quart, però un mal tram final els ha acabat condemnant a Turquia.

Els tricolors han arrencat per davant al marcador, però els alemanys ben ràpid han començat a agafar el ritme del partit sense deixar estar còmodes als de Lezkano, i han tancat el primer quart 20-18. El MoraBanc s’ha pogut situar per davant amb una cistella de Llovet, però a partir d’aquí el duel ha estat totalment alemany, que ha anat obrint forat fins al 51-40 del descans. A la represa, el Bonn s’ha arribat a situar-se 19 amunt, però el MoraBanc, que no s’ha deixat anar en cap moment i ha remuntat a l’inici de l’últim període (67-68) amb una cistella de Chumi Ortega. Els tricolors estaven còmodes sobre la pista i semblava que podrien trencar el partit, però en un tres i no res, el Bonn ha tornat a mostrar la seva millor versió per tornar a capgirar el marcador i deixar al MoraBanc Andorra sense opcions de jugar a Europa.