La Federació Andorrana de Natació va celebrar ahir la gala de la Copa d’Andorra de Natació on es va premiar tots els vencedors de la competició nacional en natació, natació artística i màsters. Des de l’ens van aprofitar per destacar els bons resultats de la federació aquesta temporada, qualificats com els millors de la història.