Doria a semis de caiac, i Pellicer queda fora pels pèls

Mònica Doria va classificar-se per a les semifinals de caiac de les finals de la Copa del Món de piragüisme que se celebren al Parc del Segre de la Seu d’Urgell, mentre que Laura Pellicer va quedar-se fora a la repesca per ben poc.

Doria va aconseguir passar a semis per la via ràpida després de finalitzar en cinquena posició a la primera mànega. La palista va fer un temps de 99”89, i va acabar a 3”02 de la més ràpida, l’alemanya Ricarda Funk. En aquesta primera mànega Laura Pellicer va ser 27a amb un temps de 13”90, a cinc segons del 20è lloc, l’últim que donava accés directe a semifinals. A la segona mànega, Pellicer va ser 12a, quedant-se ben a prop de l’accés, que era per a les deu primeres.

Doria disputarà avui les semifinals i possible final en caiac a partir de les 14.00 hores, i abans competirà a les eliminatòries de canoa, on també hi serà Pellicer des de les 8.15 h.