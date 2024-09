La capital destinarà 461.721 euros als clubs i entitats de la parròquia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella destinarà 461.721 euros a les subvencions per a les entitats esportives de la parròquia, xifra que suposa un lleuger increment respecte a l’exercici anterior, quan l’import entregat va ser de 457.150 euros. Segons va explicar la capital, “l’import s’ha anat incrementant de manera anual amb l’objectiu de donar impuls i suport a les associacions esportives, les que tenen un gran pes en el teixit comunitari de la parròquia”, i podran optar a les ajudes els clubs esportius, seccions d’acció esportiva i les agrupacions esportives sense ànim de lucre, amb data límit del 9 d’octubre.

A més de les subvencions establertes a les bases, el comú destinarà també 49.844 euros a convenis de col·laboració per a activitats de vacances escolars, i 44.910 euros per a altres subvencions per concessió directa per motiu d’interès general, situant així la xifra total d’ajudes esportives en els 556.475 euros.