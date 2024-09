1,45 Milions per al Santa Coloma

Els clubs del país que van disputar prèvies de competició europea l’estiu passat van fer l’agost, i mai millor dit, i és que entre tots tres ingressaran 2.475.000 euros provinents de la UEFA per les seves actuacions. Especialment quantiosa és la xifra que rebrà la UE Santa Coloma, que obtindrà prop d’un milió i mig (1.450.000 euros) tot i haver guanyat un únic partit al llarg de l’estiu dels vuit que va disputar (en va perdre sis i va empatar-ne un), mentre que les altres dues entitats del país presents a les fases de classificació rebran una xifra força inferior, que en el cas de l’Inter Escaldes serà de 700.000 euros, mentre que l’Atlètic Escaldes n’obtindrà 325.000. A la xifra total de 2.475.000 euros s’hi hauria de sumar els 260.000 que la UEFA entrega als campions de lliga que no accedeixen a les fases de grups, tot i que des de fa anys, a Andorra aquesta quantitat es reparteix entre tots els equips de la lliga. Aquestes xifres van directament als clubs en qüestió i ajuden a arreglar bona part de les temporades, però no són ingressos nets, ja que d’aquí, per exemple, es paguen els viatges als diferents partits, o els sous dels futbolistes, que sempre acaben sent més alts quan els conjunts disputen competicions europees.

En comparació amb la temporada anterior, les entitats obtindran enguany més de mig milió més que l’estiu passat, quan la xifra total (en aquell cas van jugar a Europa Inter, Atlètic i FC Santa Coloma) va ser 1.950.000 euros, i és que el canvi de formats de les competicions europees amb més equips i més partits a les lliguetes beneficia també de retruc Andorra, ja que els ingressos totals de la UEFA augmenten, i també ho fa la quantitat a repartir entre tots els equips que no aconsegueixen arribar a les fases de grups dels tres tornejos continentals. Durant el cicle de competicions europees que ha arrencat aquesta temporada i finalitza al curs 2026-2027, la UEFA destinarà el 10% dels ingressos que obtingui dels seus tornejos (la previsió és que siguin 4,4 bilions) a ajudar els equips petits, un total de 440 milions. El 7% anirà destinat als clubs no participants (308 milions) i l’altre 3% (132 milions) serà per als clubs eliminats a les rondes prèvies, quan en el cicle anterior la xifra era de 247 milions.

Des d’aquest any, els clubs reben 175.000 euros fixos per cada eliminatòria que disputin (el curs anterior eren 150.000), mentre que la resta és un bonus establert per la ronda de la Conference League en què caiguin eliminats, ja que tots els equips que no disputen fases de grups acaben en aquesta competició. Aquest és el cas de la UE Santa Coloma, que va assegurar-se quatre eliminatòries després de superar la primera ronda de la Champions. Això va garantir al conjunt groc-i-negre disputar tres eliminatòries més (una a la Champions, una a l’Europa League i una altra a la Conference), i que es quedés a una sola ronda de classificar-se per primera vegada a una lligueta de competició europea. Caure al play-off de la Conference va suposar un bonus de 750.000 euros als colomencs, fins a arribar als 1.450.000 euros totals.

De la seva banda, l’Inter Escaldes va sumar 350.000 euros per disputar dues eliminatòries i 350.000 més per caure a la segona eliminatòria de la Conference League davant de l’AEK d’Atenes, mentre que l’Atlètic Escaldes ingressarà 175.000 euros per jugar una ronda, i 150.000 de bonus per caure eliminat a les primeres de canvi davant del Dudelange.