Triomf contundent del MoraBanc per obrir la Champions

El MoraBanc Andorra va superar, i amb nota, el primer escull de la fase prèvia de la Basketball Champions League després d’imposar-se per 91 a 73 al Windrose Giants d’Anvers en un duel que va dominar d’inici a final en què, més enllà de les actuacions individuals destacades d’homes com Doumbouya o Harding, l’equip va mostrar una versió molt coral amb els punts caient de la butxaca dels tricolors.

Els andorrans eren ben conscients que en aquesta prèvia no s’hi val a badar i van sortir dominant ja d’inici, arribant a distanciar-se ben d’hora sis amunt (10-4) gràcies al bon encert des del triple amb Harding i Chougkaz, però els belgues van poder capgirar i situar-se per davant. Va ser llavors quan va entrar en escena Doumbouya, que amb sis punts seguits només entrar va tornar a donar aire a uns tricolors que van tancar 26 a 20 el primer quart. El MoraBanc va seguir refermant les bones sensacions de la pretemporada i va seguir obrint forat fins a manar per 13 punts (43-30), amb Harding prenent protagonisme en una primera meitat que va acabar 51 a 38.

Els de Lezkano sabien que havien d’intentar liquidar el partit per la via ràpida si podien veient el format de competició, amb tres partits en sis dies, i van demostrar-ho amb el +22 (67-45) que reflectia el marcador a l’equador del tercer període. Els tricolors no van afluixar i el tècnic andorrà va aprofitar també per donar minuts a homes amb menys protagonisme, com Llovet o Ganal, però l’equip no va abaixar ni de bon tros el ritme, arribant a guanyar per 26 (89-63) en un últim quart en què els belgues van llançar la tovallola, i en què el més important va ser que anés passant el temps per guanyar estona per poder preparar el pròxim partit, que ben segur serà més dur. Perquè això no s’atura i el MoraBanc s’enfrontarà demà (18.00 hores) al Telekom Baskets Bonn en el segon dels tres esculls que ha de superar per ser a la Champions League.

Doumbouya, amb 19 punts, 6 rebots i 22 crèdits de valoració, va ser el millor del partit en un duel en què també van destacar Chougkaz amb dobles figures (11 punts, 12 rebots i 20 de valoració) i Harding amb 16 punts.