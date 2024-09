La selecció goleja el Brasil i disputarà els quarts de final

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta d’hoquei patins disputarà els quarts de final del Mundial després de golejar ahir el Brasil per 13 a 1 a l’última jornada de la primera fase de la categoria intercontinental. Amb la victòria contra el conjunt americà, els de Jordi Garcia van guanyar-se el dret a saltar de divisió i disputar els quarts de final de la màxima categoria mundial.

El triomf de la Gran Bretanya davant d’Egipte per 20 a 1 obligava els tricolors a vèncer per més d’11 gols de diferència per assegurar-se el primer lloc del grup, i van acabar-ho aconseguint amb una diana de Bernat Picanyol a cinc segons del final. Gerard Miquel va anotar quatre gols, Pau Palacín va fer-ne tres, Nil Dilmé i Bernat Picanyol van marcar-ne dos, i Jorge Rey i Nil Castellví van fer-ne un.

La selecció disputarà el duel de quarts de final demà al matí davant de l’Argentina, un dels referents mundials de l’hoquei patins.