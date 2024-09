Sarabia denuncia l’Andorra per la quitança oferida

Publicat per Ivan ÁlvarezMarc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Eder Sarabia i l’FC Andorra es tornaran a veure les cares, però no ho faran sobre un terreny de joc, sinó que serà als tribunals, després que l’extècnic tricolor decidís denunciar el club per disconformitat amb la quantitat econòmica corresponent a la quitança un cop l’entrenador va ser destituït el març de l’any passat. Tal com va avançar el Diari a la seva edició digital ahir al migdia, l’entrenador estava predisposat a negociar, però va acabar prenent aquesta decisió per discrepàncies i falta de propostes o solucions per part de l’entitat, que fins ara només havia ofert a Sarabia cobrar la part proporcional de la temporada passada (entre març i juny), segons va assegurar el seu entorn. Aquesta possibilitat col·lidia amb la voluntat de l’entrenador basc, actualment a les files de l’Elx de Segona Divisió, que va reclamar cobrar la totalitat del seu contracte que acabava el 30 de juny del 2025, fet que suposaria per al club haver de pagar una temporada completa, a més de la part proporcional de l’anterior. I és per això que vist que no hi ha hagut cap novetat al respecte sobre aquesta circumstància durant els últims mesos, sempre segons fonts de l’entrenador, Sarabia va optar per dur aquesta situació per la via judicial tot i haver-ho intentat evitar.