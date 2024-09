La selecció signa les taules amb Anglaterra a Novara

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta d’hoquei patins no va poder sumar la segona victòria del campionat després de gaudir d’un avantatge de 2 a 0 parcial davant Anglaterra. En un partit arrissat i travat, Andorra es va avançar amb gols de Bernat Picanyol i Gerard Miquel, però els britànics van donar un cop moral important en retallar distàncies segons abans del descans. Tot i els mereixements dels tricolors, Anglaterra va empatar amb un xut directe quan faltaven 19 segons i va signar unes taules que aboca els nois de Jordi García a guanyar el Brasil avui a Pala dal Lago (Novara) i esperar la diferència de gols respecte d’Anglaterra. Els britànics tenen pendent el tràmit davant Egipte i el goal average serà determinant per saber si Andorra –que va golejar els egipcis per 0 a 14– es pot classificar com a primera de grup i disputar els quarts de final del Mundial A. En cas de no aconseguir-ho els tricolors s’enfrontarien a Colòmbia o Austràlia.