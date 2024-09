El MoraBanc obre la Champions esmicolant al Anvers (91-73)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha encetat la prèvia de la Champions League amb bon peu després d’imposar-se al Windrose Giants Anvers per un contundent 91-73. Els de Lezkano s’han mostrat superiors en tot moment al conjunt belga, i han pogut segellar el passi a la segona ronda d’aquesta prèvia després de fer un partit rodó, especialment en atac.

Els tricolors han dominat gairebé des de l’inici del partit, amb Harding i Chougkaz liderant l’equip des del triple, i arribant a agafar una primera renda de sis punts (10-4). Els belgues han reaccionat situant-se per primer cop davant al marcador (13-14), però ha durat ben poc gràcies a l’entrada de Doumbouya, que amb sis punts seguits ha tornat a donar aire a uns tricolors que han tancat el primer quart 26-20. El MoraBanc ha seguit duent el ritme del joc, refermant les bones sensacions que havia demostrat durant la pretemporada amb un gran Doumbouya, arribant a manar per 11 (39-28) a l’equador del segon període. Els tricolors no en tenien prou i han arribat a tenir una màxima renda de 16 punts (51-35) després d’un 2+1 d’Evans en una primera meitat que s’ha acabat amb el 51-38 al marcador.

A la represa, els de Natxo Lezkano han arrencat amb un 5-0 de sortida, tot i que els belgues han pogut respondre amb un 0-5. Però ràpidament el MoraBanc ha tornat a obrir forat situant la màxima diferència primer els 19 punts (64-45) després d’un triple estratosfèric de Harding des de gairebé nou metres, i després en els 22 gràcies a un 2+1 de Chougkaz (67-45). Els tricolors no han baixat pistonada ni molt menys i han tancat el tercer quart 80-59, mantenint un ritme alt, i sense deixar apropar-se en excés al conjunt belga, que ha acabat llançant la tovallola veient l’extrema superioritat que ha demostrat l’equip del Principat (ha arribat a guanyar per 26 punts amb el 91-65), que s’ha acabat imposant per 91-73.

La prèvia de la Champions no s’atura, i divendres, també a les 18.00 hores, els tricolors provaran de superar el segon escull, el Telekom Baskets Bonn d’Alemanya.