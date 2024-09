El MoraBanc enceta l'aventura de la Champions League

El MoraBanc Andorra afrontarà aquesta tarda (18.00 h, Gloria Sports Arena) el primer dels reptes de la temporada, amb l’estrena de l’aventura europea que ha marcat a Antalya, Turquia, el quilòmetre zero. La il·lusió de participar en la Basketball Champions League passa per a l’equip tricolor per superar tres eliminatòries, guanyar tres partits per accedir a la fase principal de la competició.

“Anem amb bona càrrega tàctica i, veient el moment de la preparació en què estem, arribem bé” Natxo Lezkano, Entrenador del MoraBanc Andorra

El primer escull del grup de Natxo Lezkano serà avui el Giant Antwerp de Bèlgica, subcampió de la seva lliga, en un partit sense marge d’error si vol mantenir vives les opcions continentals. “Ens ha tocat el grup més exigent de la prèvia i haurem d’afrontar tres partits molt durs, però primer hem de pensar en l’Antwerp. A veure si som capaços de fer un bon partit, perquè ens posaran les coses molt difícils”, va explicar l’entrenador del MoraBanc Andorra. Lezkano va voler deixar clar, però, que “la prioritat i l’objectiu on centrarem el focus a la temporada és la Lliga Endesa i no hi ha cap dubte. Tot i això, és evident que ens fa molta il·lusió la Champions i el fet de tenir aquesta possibilitat per poder disputar-la”. L’entrenador tricolor va destacar que “tenint en compte que estem a la pretemporada anem amb bona càrrega tàctica, ja que no arribem encara del tot bé, com la resta dels equips que hi participen”. En cas de guanyar el Giants Antwerp, el segon rival del MoraBanc en aquesta fase prèvia serà el Telekom Baskets Bonn alemany, el campió de la Champions de fa dues temporades, partit que es jugaria demà a les 18.00 hores. Si el MoraBanc accedís a la final, el rival dels tricolors sortiria d’entre l’Spartak Subotica serbi, el Juventus Utena lituà i el Dinamo Sassari italià. El MoraBanc tindrà una baixa sensible, la de Rafa Luz amb una lesió al soli de la cama esquerra que el mantindrà fora de les pistes durant, aproximadament, quatre setmanes. Així, el base brasiler no tan sols es perdrà la prèvia europea, sinó que no estarà disponible per a l’inici de la Lliga Endesa.