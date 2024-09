Govern pagarà una part dels treballs del Comunal

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El ministeri d’Esports va recollir ahir el guant que havia enviat el comú d’Andorra la Vella sol·licitant ajuda econòmica per abordar els treballs de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila amb vista als Jocs dels Petits Estats d’Europa que se celebraran a Andorra del 26 al 31 de maig del 2025. Així, Govern va confirmar que estan estudiant el pressupost de les reformes –de 414.865 euros– i “estem mirant de quina manera podem col·laborar-hi econòmicament”, segons va confirmar la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.

Tal com recull l’Agència ANA, des del Govern s’està realitzant un estudi de totes les obres de rehabilitació que la corporació comunal de la capital vol tirar endavant. En aquestes, s’inclou una millora de les graderies i dels accessos a l’estadi. “Dintre de tota la remodelació que es vol fer en la infraestructura, allà on el Govern podríem col·laborar econòmicament és en tot allò que té a veure amb la Federació d’Atletisme (FAA)”, va recordar Bonell. Des del ministeri i la secretaria d’Estat d’Esports ja s’està preparant el pressupost pel 2025, en què s’està valorant destinar una part de la partida pressupostària a adequar les condicions de treball a la FAA. “Evidentment, el comitè organitzador està estudiant les millores que es poden fer a les infraestructures, on es duran a terme algunes de les competicions dels Jocs”, va indicar la ministra.

Bonell també va ser qüestionada per la polèmica de la caixa B i el fons de patrimoni del Comitè Olímpic Andorrà (COA), i va explicar que, des del Govern, “el que li correspon a auditar és sobre l’aportació que el COA rep anualment”, i va afegir que “hi ha una auditoria per fer front a les despeses dels esportistes que van a aquests Jocs” i que, com a entitat privada, el COA també respon “amb les auditories que correspongui davant del dipòsit de comptes”.