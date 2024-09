Gina del Rio i Irineu Esteve tanquen l’estada a Font Romeu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Gina del Rio i Irineu Esteve han estat entrenant les últimes setmanes a Font Romeu amb molt bones condicions i realitzant sessions intenses adients en aquest punt de la pretemporada. Del Rio va acabar la seva estada ahir, mentre que Esteve va viatjar a Noruega fa uns dies amb el Team Aker, després de les sessions que ha realitzat a l’estació francesa i s’hi estarà fins divendres. Després, continuarà uns dies a Oslo amb el seu equip per desplaçar-se al túnel de Torsby, a Suècia, per esquiar inicialment dos dies, per tornar després a Andorra.