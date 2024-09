El 53è Ral·li d’Andorra Històric ja escalfa motors

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ral·li d’Andorra Històric ja prepara la 53a edició, que arribarà el cap de setmana del 27 i el 28 de setembre i que tindrà com a nucli central l’aparcament de Prada Casadet, a Andorra la Vella. La prova va ser presentada ahir a les instal·lacions de l’ACA Club i el president de l’entitat, Enric Tarrado, va subratllar “l’orgull” que suposa “organitzar una nova edició del Ral·li d’Andorra Històric, la prova més antiga organitzada a casa nostra”. Per part seva, el cònsol major de la capital, Sergi González, va destacar que “estem segurs que la celebració [del ral·li] a la parròquia, com a punt neuràlgic, i a tot el país potenciarà l’activitat econòmica i esdevindrà un gran atractiu turístic”.