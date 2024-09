L'equip femení de waterpolo del Club Natació Sant Andreu prepara la temporada a Encamp

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'equip de waterpolo femení del Club Natació Sant Andreu s'està entrenant a la piscina del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp per preparar la temporada 2024-25. El conjunt barceloní va arribar el dissabte a la parròquia i s'hi estaran fins aquest dimecres realitzant diferents entrenaments i sessions físiques per preparar l'exigent inici de curs que tenen per davant amb la disputa de les finals de la Supercopa catalana, la Supercopa d'Espanya o l'accés a la Champions League.

Entre les integrants de l'equip destaquen quatre medallistes olímpiques que aquest estiu van aconseguir la medalla d'or en els Jocs Olímpics de París. Una de les esportistes que es va penjar el metall és Paula Crespí, que ha valorat positivament les instal·lacions esportives que disposa Encamp. Aquesta tarda a les vuit, el conjunt català s'enfrontarà en un partit amb l'equip local, el Club Waterpolo Taurons Encamp, i els més menuts podran compartir una estona amb les jugadores.