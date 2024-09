El campió comença el curs amb derrota

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El vigent campió de la Lliga Multisegur, la UE Santa Coloma, va iniciar el campionat amb una derrota al derbi colomenc davant l’FC Santa Coloma. L’equip de Boris Antón no va saber concretar les seves opcions i els homes de Fede Bessone van aprofitar una de les més clares, la de Javier Duce al minut 61, per atorgar el triomf a l’FC. El campió, així, va caure en l’estrena de la lliga, una primera jornada que sí que va aprofitar un altre dels candidats, l’Inter Escaldes, que no va tenir pietat d’un dels equips ascendits, l’FS La Massana, a qui va golejar per 6 a 1. L’equip escaldenc ja va deixar sentenciat el compromís al minut 20 amb un gol de Rafinha només començar i un doblet de Sascha Andreu. Víctor Alonso va fer el quart al minut 26 i Puentes, abans del descans, va castigar amb el 5 a 0, un resultat que els massanencs van maquillar amb un gol de Fernández de penal, set minuts després que Damià fes pujar el sisè per a l’Inter, que, amb aquesta golejada, es converteix en el primer líder de la temporada. L’altre equip que prové de la Lliga Unida, el Ranger’s, va tenir un retorn plàcid a la màxima categoria. Els nois de Marcos Reina van superar l’Esperança per un contundent 4 a 0, en un partit que van dominar de principi a fi. Salomón Obama (4’), Jose David González (36’), Andrade (47’) i Hernández (63’) van signar els gols de l’equip lauredià, que comença el curs de la millor manera. Per part seva, en el partit avançat a dissabte i que significava l’estrena oficial de la lliga, l’FC Ordino va guanyar, amb remuntada inclosa al Pas de la Casa (1-2). Bautista (32’) va avançar els encampadans, però els gols de Borja i de Portuga, en pròpia porta, van signar la victòria ordinenca. Finalment, el partit entre el Penya Encarnada i l’Atlètic Escaldes va quedar ajornat pels problemes dels dos equips per inscriure jugadors. El Penya es va presentar amb sis jugadors i els escaldencs, amb només 10 futbolistes disponibles.