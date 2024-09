Silvio Moreira passa de ronda al circuit mundial

Publicat per Redacció Salzburg (Àustria)

Verificat per Creat: Actualitzat:

Silvio Moreira va aconseguir passar de ronda a la Serie A1 de la Premier League Mundial que s’ha disputat a Salzburg (Àustria). L’andorrà hi va participar en la modalitat de kata individual –amb 128 participants, provinents de 39 països diferents– i, en el primer combat, va superar el competidor suec per 38.00 a 35.30. En la segona ronda, Moreira es va trobar amb l’esportista alemany, a qui no va poder guanyar per una diferència de 37.70 a 38.90. En la següent ronda, l’alemany va perdre contra l’italià, un resultat que feia que Silvio es quedés sense cap possibilitat de repesca.