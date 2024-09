La selecció sub 19 perd contra Alemanya a la final dels World Skate Games

Selecció sub 19

La selecció sub 19 va caure davant Alemanya a la final dels World Skate Games, que s’han celebrat, pel que fa a l’hoquei patins, a Novara (Itàlia). Els nois de Manel Rubio van cedir per 8 a 3 en un partit en què els andorrans van començar amb avantatge en el marcador, amb un gol de Guillem als 10 minuts. La diana tricolor va esperonar els alemanys, que van capgirar la situació com un mitjó, i es va anar al descans amb un contundent 5 a 1.

A la segona part, malgrat millorar en molts trams, Andorra no va poder aturar el cabal alemany i va acabar cedint davant un rival superior. “Ja sabíem que Alemanya era molt complicada. Són jugadors de segon any, amb més físic i experiència en categories sènior i anaven com avions”, va explicar el seleccionador, Manel Rubio. Tot i la derrota, la selecció ha acabat el torneig amb un brillantíssim segon lloc i l’ascens al Grup Mundial.