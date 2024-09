Suspès el partit entre la Penya Encarnada i l'Atlètic Escaldes a causa de la falta de jugadors

Els camps d'entrenament de la federació de futbol, on s'havia de jugar el partitFernando Galindo

El partit entre la Penya Encarnada i l'Atlètic Escaldes ha quedat suspès a causa de la falta d'efectius en ambdós equips, segons ha informat la federació. Tant un com l'altre equip no han inscrit els jugadors suficients per disputar el matx i l'àrbitre ha decidit, amb el reglament en mà, suspendre l'últim partit de la primera jornada de la Lliga Multisegur.